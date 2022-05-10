Müsilaj sona erdi, denizi oltacılar doldurdu - Son Dakika
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Müsilaj sona erdi, denizi oltacılar doldurdu

10.05.2022 09:37
Müsilaj sona erdi, denizi oltacılar doldurdu

Gemlik körfezinde geçen sene yaşanan müsilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı tedbir ve denetlemeler sonrası sona erdi.

Gemlik körfezinde geçen sene yaşanan müsilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı tedbir ve denetlemeler sonrası sona erdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyı şeridi geçen sene bu aylarda müsilajla boğuşurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın arttırdığı denetimlerle bu sene doğal rengine kavuştu. Balık popülasyonunun artması ve müsilajdan kaynaklanan pis kokunun sona ermesiyle hem vatandaşların hem de esnafın yüzü güldü. Gezmek için Gemlik'i tercih eden vatandaşlar kıyı şeridini hıncahınç doldurdu. Balık tutmak için Gemlik kıyısını tercih eden Nurettin Yıldırım, "Geçen sene bu aylarda yaşanan müsilajdan dolayı balık tutamadık. Bu sene müsilajın son bulmasıyla balık sezonunu açtık" dedi.

2 senedir pandemi ve müsilaj dolayısıyla denize hasret kaldıklarını ifade eden Yüksel Demircan, "Biz, 2 yıldır pandemi ve müsilaj yüzünden denize gelemedik. Çevre ilçelerimizden çok fazla atık su buraya geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, burada yaşanan kirliliğe daha fazla hassasiyet gösterirse memnun oluruz. Bu sene denizimiz temiz olunca balıklar gelmeye başladı. Çocuklarımız kıyılarda onları seyrediyor, tadını çıkaralım" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Burak Öztürk - İHA)

Müsilaj sona erdi, denizi oltacılar doldurdu
Müsilaj sona erdi, denizi oltacılar doldurdu
Müsilaj sona erdi, denizi oltacılar doldurdu
Müsilaj sona erdi, denizi oltacılar doldurdu

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İklim Değişikliği, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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