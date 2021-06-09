Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Marmara Denizi'nde felakete neden olan müsilaj (deniz salyası) vardı. Dün temizleme çalışmalarının başladığını vurgulayan Erdoğan, müsilaj numunelerinin TÜBİTAK tarafından incelemeye alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

" Haliç'i nasıl temizlediysek inşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi.

"PLANIMIZI 3 AY İÇİNDE TAMAMLIYORUZ"

Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz.

"BASİRETSİZ ZİHNİYETE BU ÜLKEYE TESLİM EDEMEYİZ"

Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz.