MÜSİLAJ SORUNUNU ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ÇANAKKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Çanakkale'deki Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "İleri biyolojik arıtma tesisleri ile bu Marmara Denizi'nin kirliliğinin önüne geçilebildiğini görüyoruz. Bunun sürdürülebilmesi son derece önemli" dedi.

Başta Marmara olmak üzere denizlerde ortaya çıkan müsilaj sorununun çözümü için kurulan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu son olarak Çanakkale'ye geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in başkanlığındaki 11 kişilik komisyona, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan eşlik etti. İncelemede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması amacıyla kurulan TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu üyeleri, Çanakkale'de, Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan etkenleri ortaya çıkarmak buradaki hedefimizdi. Marmara'da müsilaja neden olan 3 önemli etken olduğu söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi küresel ısınma nedeniyle Marmara Denizi'nin suyunun ısınması, ikincisi Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı münasebetiyle suyunun durgun olması. Yani iki tane küçük boğazdan beslenmesi. Üçüncüsü ise Marmara Havzası'nda yaklaşık 25 milyon insan yaşıyor. İşte bu 25 milyon insandan dolayı da kirletilmesidir. Kirlilik söz konusu olduğunda buna baktığımızda bunlardan biri evsel ve kentsel atıklar, ikincisi sanayi ve endüstriyel atıklar, üçüncüsü de gemi taşımacılığı münasebetiyle gemilerin bıraktıkları sintine suları ve diğer kirleticiler. Bu üç etkene baktığımızda komisyon olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konu şüphesiz kirletilmesinin önüne geçmektir" dedi.

Kasım ayının sonuna kadar komisyon üyeleri olarak çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Komisyon Başkanı Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir rapor hazırlayacağız. Raporda da teşhisi yaptık sayılabilir. Yani şu anda teşhisi en azından biliyoruz. Çünkü nedenlerini biliyoruz. Tedavisini gördük. Çünkü ileri biyolojik arıtma tesisleri ile bu Marmara Denizi'nin kirliliğinin önüne geçilebildiğini görüyoruz. Bunun sürdürülebilmesi son derece önemli. Bu tesislerin yapımı çok maliyetli ve bunların işletilmesi, sağlıklı, bilinçli bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Bunlarda son derece önemli. Başta İstanbul olmak üzere birçok yere gerçekten ileri biyolojik tesislerinin acilen yapılması gerektiğini biliyoruz. Bununla ilgili bir rapor oluşturacağız. Bu raporu TBMM'ye takdim edeceğiz. Sonra da yürütmeye takdim edeceğiz. Ümit ediyoruz ki, tüm arkadaşlarımızın ortak gayesi Marmara'yı, müsilajla gördüğümüz problemin daha büyük sıkıntılarla karşılaşmaması ve nihai hedefimiz ise Marmara'nın olması gereken düzeye getirilmesi çalışmasıdır."