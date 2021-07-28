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Müsilaj, tatil beldelerinde gayrimenkul piyasasını olumsuz yönde etkiliyor - Son Dakika

Müsilaj, tatil beldelerinde gayrimenkul piyasasını olumsuz yönde etkiliyor

28.07.2021 15:00
Müsilaj, tatil beldelerinde gayrimenkul piyasasını olumsuz yönde etkiliyor, System.String[]

Son dört aylık dönemde deniz yaşamına büyük zarar veren müsilajın yayılması, yazlık bölgelerdeki gayrimenkul piyasasını da olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Son dört aylık dönemde deniz yaşamına büyük zarar veren müsilajın yayılması, yazlık bölgelerdeki gayrimenkul piyasasını da olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne'ye bağlı beldelerde yazlık konutlar, müsilajdan birinci derecede etkilenmiş durumda.

Sorunun uzun vadeye yayılması halinde, yazlık bölgelerde yer alan konutlara olan talebin de aynı şekilde azalması bekleniyor. Özellikle sezonluk ev kiralama niyetinde olan yatırımcıların beklemeye geçtiği ya da Ege'de farklı bölgelere yöneldiği görülüyor.

Salgının tatil alışkanlıklarında değişikliğe neden olması nedeniyle yazlık bölgelerdeki havuzlu, müstakil ve bahçeli evlere olan ilgi hem satın alma hem de kiralamada artış gösterdi. Bu durum gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Fakat son dört ayda müsilajın yayılmaya başlaması, yazlık bölgelerdeki gayrimenkul piyasasını da olumsuz etkilemeye başladı. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerek yerel yönetimler gerekse üniversiteler, sorunun çözümü için eylem planları ortaya koyarak harekete geçmiş olmasına karşın, tam anlamıyla çözüme kavuşmanın 2-3 yıl sürmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Kontrol Müdürü Mehmet Ali Hartavi, şunları kaydetti:

"Müsilaj sorunu, yaz tatili planlarının yapıldığı şu günlerde, gayrimenkul piyasasını da etkilemeye başlamış gözüküyor. Yazlık konutların bu durumdan birinci dereceden etkilendiklerini belirtmek yerinde olacaktır. Sorunun uzun vadeye yayılması halinde yazlık bölgelerde yer alan konutlara olan talebin de olumsuz etkilenmesi bekleniyor, hali hazırda bu durum etkisini göstermeye başladı. Özellikle sezonluk ev kiralama niyetinde olan yatırımcıların beklemeye geçtiği ya da Ege'de farklı bölgelere yöneldiği görülüyor. Bu durum henüz satış fiyatlarını etkilememiş olmasına karşın, yazlık konut talebi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaya başladığını ve uzun vadede fiyatlara yansıyacağını söyleyebiliriz."

"Yazlık bölgelerde havuzu olan gayrimenkullere ilgi arttı"

Havuzlu sitelerde bulunan yazlıkların ve müstakil havuzu bulunan villaların rağbet görmeye başladığına dikkati çeken Hartavi, "Ancak müstakil havuzlu villaların lüks segment konutlarla sınırlı olması nedeniyle fiyatların oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Sorun devam ettiği müddetçe, yazlık bölgelerde havuz olanağı bulunan konutlara ilginin git gide artacağı, havuzu bulunmayan konutlara talebin sınırlı kalacağı ve bu noktada havuzu bulunan konutların, bulunmayanlardan fiyat olarak ayrışacağını söylemek doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Marmara kıyılarında İstanbul'a bağlı Silivri, Büyükçekmece, Adalar plajları; Tekirdağ'a bağlı, Şarköy, Marmara Ereğlisi; Kocaeli'ne bağlı, Bayramoğlu; Yalova'ya bağlı Çınarcık, Çiftlikköy, Esenköy, Armutlu; Bursa'ya bağlı Büyükkumla, Mudanya, Gemlik; Balıkesir'e bağlı, Avşa, Marmara Adası, Bandırma, Erdek, Çanakkale'ye bağlı, Eceabat, Gelibolu, Biga gibi tatil beldeleri ve burada yer alan yazlık konutlar sorundan etkilenmiş durumda. Müsilajın Karadeniz ve Kuzey Ege'de de görülmesiyle beraber, İstanbul'a bağlı Şile, Riva, Kilyos; Çanakkale'ye bağlı Saroz, Gökçeada, Edirne'ye bağlı Erikli, Mecidiye gibi tatil beldeleri de durumdan olumsuz yönde etkilenme potansiyeli ile karşı karşıya.

Tatil beldelerinde güncel durum

Bandırma, Biga, Erdek ilçeleri, Marmara ve Avşa Adaları bölgesinde, gayrimenkul değerlerinde müsilajdan kaynaklı belirgin bir değişiklik gözlenmiyor. Ancak, bu bölgelerde özelikle yazlık amaçlı olarak konut almak ve yatırım yapmak isteyenler, bekleme halindeler ve müsilajın sorununun akıbetini bekliyorlar. Eğer kısa vadeli olarak bir çözüm üretilemezse özelikle Erdek ilçesi, Marmara ve Avşa Adalarında yazlıkların değerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

Bursa'nın, Marmara denizine sınır konumdaki, Gemlik, Mudanya ve Karacabey bölgelerinden Mudanya için alım satımda azalma veya değer düşüşü söz konusu değil, ancak değer artış oranlarında duraklama yaşanıyor. Bölgede, özellikle Mudanya'nın Altınkum ve Güzelyalı mahallelerinde satışlar azalma yaşanmadan devam ediyor.

Gemlik ilçesi merkezinin yaz kış ikamet edilebilen bir sahil şehri hüviyetinde olması nedeniyle, alım ve satımlar normal seyrinde devam ederken, Küçükkumla ve Büyükkumla gibi sayfiye beldelerinde fiyatlarda düşüş oluşmamasına karşın alım-satım ve kiralamaların durma aşamasına geldiği görülüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinin Kurşunlu ve Bayramdere gibi tatil beldelerinde ise satışlar durma aşamasında.

Yazlık konut fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanabilir

Müsilaj sorununun yazlık konut fiyatlarında henüz düşüşe yol açmamış olmasının başlıca sebeplerinden biri inşaat maliyetlerinde geçen yıldan bu yana meydana gelen ciddi artışlar ve konut stoku fazlasının azalması gösterilebilir. İnşaat maliyetlerinde geçen yıldan bu yana ciddi artışlar görülmesi, yeni konut üretiminin kısıtlı olması nedeniyle müsilajdan doğrudan etkilenen bölgelerde fiyatlar henüz bir reaksiyon göstermemiş durumda. Sorunun uzun vadede devam etmesi halinde ise, yaz-kış yaşamaya elverişli olmayan, yalnızca tatil beldesi niteliğindeki bölgelerde ciddi anlamda düşüşlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Gayrimenkul, Marmara, konut, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Müsilaj, tatil beldelerinde gayrimenkul piyasasını olumsuz yönde etkiliyor - Son Dakika Ekonomi


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