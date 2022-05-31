Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi - Son Dakika
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Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi

31.05.2022 09:12
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi

Müsilaj ile ilgili hükümler içeren teklif Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

Müsilaj ile ilgili hükümler içeren teklif Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

Müsilaj ile ilgili hükümler içeren teklif Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, başta Marmara Denizi olmak üzere, Marmara Havzası'ndaki illere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda tesis kurma yetkisi ise belediyelere veriliyor. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu'nun 'görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma' maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek. Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturulacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Kaynak: İHA

Bayındırlık, Müsilaj, Turizm, imar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi - Son Dakika


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