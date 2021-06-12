Üye Girişi
Müsilaja eko-bataklıklarla çözüm önerisi - Son Dakika

Müsilaja eko-bataklıklarla çözüm önerisi

12.06.2021 11:46
Müsilaja eko-bataklıklarla çözüm önerisi, System.String[]

Ankara Üniversitesi Toprak Bilimi bölümünden Prof. Dr. Günay Erpul ve Tarım ve Orman Uzmanı Adem Bilgin'in, müsilaj oluşumuna karşı üretilen döngüsel ekonomik eko-bataklık çözümünü konu alan makalesi, Avrupa Çevre ve Dünya Bilimleri Dergisi'nde yayınlandı.

Ankara Üniversitesi Toprak Bilimi bölümünden Prof. Dr. Günay Erpul ve Tarım ve Orman Uzmanı Adem Bilgin'in, müsilaj oluşumuna karşı üretilen döngüsel ekonomik eko-bataklık çözümünü konu alan makalesi, Avrupa Çevre ve Dünya Bilimleri Dergisi'nde yayınlandı. Eko-bataklık ile atık suların içindeki azot ve fosforun döngüsel ekonomiye geri kazandırılması ve baca gazlarının atmosfere salınımının azaltılması amaçlanıyor.

Başta Marmara Denizi olmak üzere, Ege Denizi ve Karadeniz'deki doğal yaşamı tehdit eden müsilaj sorunu, yalnızca ülkemizin değil dünyanın da gündeminde. Son olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Tarım ve Orman Uzmanı Adem Bilgin'in buluşu hakkındaki Ankara Üniversitesi Toprak Bilimi bölümünden Prof. Dr. Günay Erpul ile ortak yazarlık yaptığı 'Su Arıtmayı Yeniden Tanımlama: Atıksu Arıtma Tesislerinin Bir Dünya Sistemi Sorunu Olarak Belirlenmesi ve Bu Soruna Meydan Okumak için Döngüsel Ekonomik Eko-bataklık Sistemi' başlıklı bilimsel makale, Avrupa Çevre ve Dünya Bilimleri Dergisi'nde (European Journal of Environment and Earth Sciences) yayınlandı. Türk uzmanlar, müsilaj oluşumuna ve iklim değişikliğine yönelik buluşu konu eden makalede çözümün, doğadan ilham alan ve eko-bataklık adı verilen bir yöntemden geçtiğine işaret ediyor.

"KANALİZASYONDAKİ AĞIR METAL VE MİKROPLAR YANIP BETON OLUYOR"

Dünyada her gün milyarlarca metreküp kanalizasyon suyunun arıtıldığını, bunun sonucunda ortaya çamur ve baca gazı çıktığını ifade eden Adem Bilgin, bunun majör bir ekolojik sorun, hatta dünya çapında bir sistem sorunu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arıtma mühendisliği sadece analitik değil aynı zamanda holistik olmalı. Yani, doğal madde döngüleri ve kütlenin korunumu kanunuyla uyumlu olmalı. Döngüsel ekonomik eko-bataklık ismini verdiğim doğadan ilham alan ve sentetik ekolojik teknoloji, atık su arıtma tesisinin deşarja gidecek son suyunda deşarj öncesi dikey tarım ile pleksi borularda yosun üretmeyi,  böylece de fosfat ve azotu son sudan iyice çekmeyi kapsıyor. Elde edilen yosunlar da dipten baca gazı verilen yapay havuzlarda, bataklıklaşma, müsilaj oluşturma ve çökelme ile kuma ve en küçük doğal toprak parçası dediğimiz agregata çevriliyor. Bunlar da arıtma sonrasında ortaya çıkan çamurunun yakılmasıyla elde edilen küllerle karıştırılarak beton haline getiriliyor. Yani doğada zaten büyük karbon rezervleri olan doğal bataklıkları kontrollü olarak kopyalıyor ve karasal kökenli azot, fosfat, karbon beton ve biyokütleye çeviriyor. Kanalizasyondaki ağır metal ve mikroplar yanıp beton oluyor. Sistem, baca gazlarının sülfürünü alıp gübre yaptığı, kalan gazları da biyokütle ve  betona çevirdiğinden hidrojen sülfit dediğimiz doğal bataklıklara kokusunu veren ve hem insanlar için toksik olan hem de kimyasal aşındırıcı madde oluşmuyor. Düzenli hasat edilen yosunlar ve bataklık ürünleri gübre, selüloz, kozmetik ve ilaç sanayi başta olmak üzere çeşitli kullanımlar için paketleniyor. Ayrıca kimya sektörü için çimento ve hidrojen üretimi de yapılıyor. Yosun üretimi zaten AB Biyokütle Stratejisi'nin özellikle döngüsel ekonomi ve iklim değişikliği için önerdiği bir husustur, biz bir adım öteye giderek yosundan da toprak yapıyoruz, karbonu yere bağlıyoruz."

"FOSFOR, KARALARDA BİTME-TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Eko-bataklıkları ekolojik durak yerleri olarak tanımlayan Prof. Dr. Günay Erpul ise atık suların doğal su yolu, nehir ve denizlere verilmeden önce, eko-bataklık sistemi ile temizlenerek döngüsel ekonomiye geri kazandırılabileceğini söyledi. Erpul, "Azot ve fosfor içeren ticari gübreler, gün geçtikçe daha çok kullanılıyor. Büyük ölçekli kimyasal olarak etkin azot ve fosfor akılarına yol açan bu gübreler, insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturuyor. Öte yandan, yenilenemeyen bir kaynak olan ve Türkiye için de çok büyük bir ithalat kalemi durumundaki fosfor, karalarda bitme-tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla besin maddesi döngüsü açısından azot ve fosfor kazanımları ve yeniden kullanımları arzu edilen bir uygulama. Bu noktada eko-bataklıklar besinlerin biyolojik asimilasyonu açısından oldukça önemli fırsatlar sunuyor. Eko-bataklıklarda besin maddesi döngüsünü ve besin maddesi geri dönüşümlerini sağlamak için çok çeşitli atık sular kullanılıyor. Evsel, mandıra, tekstil üretimi, tabakhaneler vb. atık suları bunlara en yaygın örnekler. Müsilaj sorunu ile karşılaştığımız bu günlerde, özellikle eko-bataklıklarda biyolojik asimilasyon yoluyla bitki ve alg yetiştirilmesiyle fosforu tekrar besin döngüsüne sokmak uzun vadede oldukça güvenilir bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Sürdürülebilir tarım için ön koşulun bitki besin maddelerinin verimli devridaimi olduğunu da söyleyen  Erpul, "Belirli ölçülerde temizlenmiş atık suların tahliye edildiği sucul ve deniz bazlı ekosistemler de bu işlemlerden azami fayda görecek. Eko-bataklık sisteminde küçük bir alanda yapılan dikey tarım, suda tahliye öncesi ekstra azot ve fosfat arıtması ve bunların karada geri dönüştürülmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.


Müsilaja eko-bataklıklarla çözüm önerisi
Müsilaja eko-bataklıklarla çözüm önerisi

Ankara Üniversitesi, Adem Bilgin, Müsilaj, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müsilaja eko-bataklıklarla çözüm önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı 11:25 Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı 11:08 Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar 10:22 Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız 09:50 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu 09:46 Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var 08:58 Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı         
10:54
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi         
10:28
1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:50
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müsilaja eko-bataklıklarla çözüm önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement