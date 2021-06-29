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MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI - Son Dakika

MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

29.06.2021 16:28

MARMARA Denizi'ni tehdit eden müsilaja karşı alınan 22 maddelik 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını yaptı.

MARMARA Denizi'ni tehdit eden müsilaja karşı alınan 22 maddelik 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 21 araştırmacı ve bilim insanı olarak çalışmalara başlayacaklarını, konunun öneminin ve aciliyetinin farkında olduklarını, bilim temelli bir yaklaşımla görüş ve çözüm önerilerini oluşturacaklarını söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinin konferans salonunda yapılan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu toplantısı öncesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın açıklaması yaptı. Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Oluşturulan Bilim ve Teknik Kuruluna olan bu ilgi bizi heyecanlandırıyor ve sorumluluğumuzu da artırıyor. Oluşturulan ilk madde Bilim ve Teknik Kurulu'nun oluşmasına yönelikti. Biz o doğrultuda oluşturulmuş 11 farklı kurumdan 21 araştırmacı ve bilim insanı olarak bu çalışmaya başlayacağız. Konunun öneminin farkındayız, aciliyetinin farkındayız ama buna bilim temelli bir yaklaşımla görüş ve çözüm önerilerini oluşturmaya çalışacağız. Farklı disiplinlerden bilim insanlarımız var. Konunun hem çevre bilimi ve teknolojileri, deniz su bilimleri ve teknolojileri ile buna bağlı olarak fizik, kimya, biyoloji ve biyoteknoloji alanlarının bu sürecin ilgili tüm paydaşlarıyla katkı verecek olan bilim insanlarıyla beraberiz. Türkiye'deki bu konuda yetkin araştırmacılardan aynı zamanda bu konuda fikri olan çözüm önerisi olan tüm bireylerden katkı alma noktası da olacaktır' dedi.

Deniz salyasını daha geniş bir noktadan görüleceğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, 'Karşılaştığımız konu deniz salyası olarak bildiğimiz bakış noktasını bize verilen görev kapsamında daha da geniş görme noktasında olacağız. Bunun sadece bugünün çözülecek bir sorun olmasının ve bunun karmaşık gibi gözüken sürece bu bakışla farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının da birlikte çalışarak öğrenerek gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sürecin tüm boyutlarıyla ele alma noktasında olacağız. Hem konunun oluşum mekanizması, bu eko sisteme bırakmış olduğu izin görülmesi ve azaltılması ile bertaraf edilmesi ve oluşturmuş olduğu etkinin denizlerimizde bırakacağı etkinin restorasyonunun, yani özellikle deniz yaşamındaki eko sisteme bakış noktası ile belediyelerimizi yakından ilgilendiren arıtma süreçlerinde mevcut hale geleceği yönelik bizi zorlayan koşullar olacak. Bunu da bize verilen bilimsel temelle koordinasyon kuruluna aktarıyoruz olacağız' diye konuştu.

HALK SAĞLIĞI BOYUTU

Konunun bir diğer boyutunun ise halk sağlığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu

'Bu konuda da sorunlar olduğunu biliyoruz. Yine katkılarımızı sunmaya çalışacağız. Özellikle bunlar kısa vadeli konularımız. Orta ve uzun vadede ise bunun gelecekteki iklim değişikliği odaklı bakıldığı zaman bunun bir fırsat noktasında da ülkemizin bu noktada yetkinliğinin üst düzeye taşınarak bu bilim insanlarımız birlikte çalıştığımız zaman bunun esasında sadece bir müsilaj ile sadece Marmara Denizi ile kalmayıp bunu ülkemizin diğer denizleri ve ülkemizin iklim değişikliği politikalarına da katkı vermesini planlıyoruz. Yapmaya çalıştığımız yöntem belki mevcut durumumuzu çok hızlıca koordinasyon kurulumuz ayda bir toplanıyor ve ona biz rapor ediyor olacağız. 2 hafta içerisinde yoğun bir çalışmayla bu toplantımızın çıktılarını aktaracağımız zeminimizde olacak. Aynı zamanda gerçekçi bir yol haritasını da burada sunuyor olacağız. Bunun toplumumuzda iklim değişikliği noktasında her yaş düzeyinde bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Her konunun eğer çözüm noktası bilim temelli olursa bu çözümlerin sadece geçici değil kalıcı olacağı konusunda da bunu teyit etme noktasında olacağız. İlk toplantıda yol haritamız ortaya çıkacak. Paylaşacağımız bilgimiz olacak. Bugünkü toplantıda konuşulanları tüm şeffaflığıyla bugünün kararlarını paylaşıyor olacağız.'

22 MADDELİK EYLEM PLANININ İLK MADDESİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, 'Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda açıklanan 22 maddelik eylem planının birinci maddesinde alınan karardı bu. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bir bilim ve teknik kurulunun oluşturulması ve bu kurulun başkanın ve bazı üyelerinin de koordinasyon kurulunda yine eylem planının birinci maddesinde yer alan bir karardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile açıklanan koordinasyon kurulundan da arkadaşlarımız var. Bilim ve Teknik Kurulu yaptığı çalışmalarla ilgili koordinasyon kuruluna da oradaki üyeler vesilesiyle hem de TÜBİTAK Başkanımızın orada üye olması nedeniyle raporlamalar yapılacaktı. Bugün ilk toplantımız gerçekleşiyor' dedi.

HAVADAN KONTROLDE YENİ SİSTEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde pilot bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını açıklayan Büyükakın, 'Uçağın uçuş saatlerine göre birtakım avantajları var. Daha görünür ve daha caydırıcı bir uçak. Alçak uçuş yapıyor, ikaz anonsları yapıyor bu bir fırsat. Biz dron ile İHA arası ama İHA'ya yakın bir sistem kurarak daha düzenli daha uzun süreli ve daha geniş bir coğrafyaya yayılan bir uçuş sistemiyle denetim, bunu da yerdeki işlem merkezine hızlıca göndermeyle ilgili pilot çalışma yaptık. Başarılı sonuçlar alırsak diğer denizlere yayılması konusunda bakanlıkla bunları paylaşıyoruz ve buradaki heyetinde çalışma başlıklarından biri olacaktır' diye konuştu.

MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın, Marmara Denizi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜSİLAJA KARŞI KURULAN MARMARA DENİZİ BİLİM VE TEKNİK KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI - Son Dakika


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