Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı

Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı.

Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde denizin akıntıyla birlikte temizlenmesiyle vatandaşlar, denize girmeye başladı. Havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla insanlar denize girmek için sahillere indi. Müsilajlarla kaplı sahiller akıntıyla birlikte temizlenince, vatandaşlar da denizin keyfini çıkarmaya başladı. Kimi sıcak kumların üzerinde güneşlenirken, kimi ise yakınlarıyla suyun tadını çıkardı. Akıntıyla birlikte temizlenen Armutlu'daki denizin berraklığı ise görenleri sevindirdi.

Armutlu, Yalova, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı - Son Dakika

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