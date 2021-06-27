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Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı - Son Dakika

Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı

27.06.2021 18:06
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe Halk Plajı'ndan tüplü dalış yaptı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe Halk Plajı'ndan tüplü dalış yaptı. Soyer, "Müsilajdan eser yok; tam tersi giderek temizlenen, her geçen gün bir parça daha renklenen körfezimiz var. Körfez'de yüzme hedefimizi koruyoruz ve her gün o hedefe daha çok yaklaşıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, denizleri kaplayan müsilaj tehlikesine karşı İzmir Körfezi'ndeki durumu gözlemlemek için Güzelbahçe İkinci Liman Halk Plajı'ndan tüplü dalış yaparak su altındaki canlı yaşamını inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan ve ekibiyle birlikte suyun altında incelemelerde bulunan Soyer, "İzmir Körfezi'nde müsilaj olup olmadığı merak konusuydu. Bugün yaptığımız bu dalışta sualtından çektiğimiz fotoğraflarda görüyoruz ki Körfez'deki canlı hayatı çeşitlenerek devam ediyor. Müsilajdan eser yok; tam tersi giderek temizlenen, her geçen gün bir parça daha renklenen Körfezimiz var. Bunun gururunu yaşıyorum. Denizin dibinde anemonlar, karagöz ve sarpa sürüleri, taş mercanlar, sünger, horozbina balığı, tüplü boru kurtları gördük. Tüplü boru kurtları daha önce Körfez'de olan ancak kirlilik nedeniyle Körfez'i terk eden türlerden birisi. Şimdi geri dönüyorlar. Temiz, akvaryum gibi denizlerde yaşayan bu türün sayısının oldukça arttığını görmüş olmak bizi sevindirdi. Çok memnun oldum. Körfez temizlendikçe daha da çoğalacaklar. Çok daha pırıl pırıl günler göreceğiz. Körfez'de yüzme hedefimizi koruyoruz ve her gün o hedefe daha çok yaklaşıyoruz" diye konuştu.

'KÖRFEZİMİZİ KORUYORUZ'Körfez'deki temizlenme sürecini hızlandıran çalışmalarla ile ilgili de bilgi veren Soyer, "TÜBİTAK ile oşinografik izleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Her üç ayda bir Marmara TÜBİTAK gemisiyle birlikte Körfez'de biyolojik, fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalar yapıyoruz. Körfez'deki 36 nokta ile Yeni Foça'da ve Seferihisar açıklarındaki 9 noktada bulunan istasyonlarımızdan sürekli veri geliyor. Büyük Kanal Projesi diğer yandan yeni biyolojik atık su arıtma tesislerimiz ile Körfezimizi koruyoruz. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladık; yağmur suyu-pis su ayrıştırma kanalı imalatlarımıza büyük ivme kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu.'MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI ARTIYOR'

İzmir'in bu yıl eklenen 10'u halk plajı olmak üzere 14 yeni plajla Türkiye'de en yüksek sayıda Mavi Bayrak ödülü alan kent olduğunu hatırlatan Soyer, "Kentimizdeki mavi bayraklı halk plajı sayısını iki yılda yüzde 78 artırdık. Bu yıl özel tesisler de dahil olmak üzere mavi bayraklı plaj sayımız 66'ya çıktı. Bugün Güzelbahçe'de dalış yaptığımız nokta Körfez kıyısındaki ilk mavi bayraklı plajımız" dedi. Soyer, Kabotaj Bayramı'nda İzmir Körfezi'nin sualtı görüntülerinden oluşan bir sergi açacaklarını ve bu sergide bugünkü dalıştan çekilen görüntülerin de yer alacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan ise, "Bugün uzun yıllardır Körfez'de görünmeyen, sadece temiz denizlerde yaşayan tüplü boru kurdunun popülasyonunun inanılmaz arttığını gördük. Bu çok iyiye işarettir" diye konuştu.


Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı
Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı

Tunç Soyer, Körfez, Yüzme, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Toplum Tunç Soyer Körfez'de tüplü dalış yaptı - Son Dakika


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