"Müsilajdan Eser Yok, Körfez'de Yüzme Hedefine Yaklaşıyoruz" - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ndeki temizlenme sürecini takip etmek ve su altındaki canlı yaşamını gözlemlemek için Güzelbahçe Halk Plajı'ndan tüplü dalış yaptı. Temiz denizlerde yaşayan tüplü boru kurdu başta olmak üzere, anemon, karagöz ve sarpa sürüsü, taş mercan gibi pek çok canlıyı görme olanağı bulduğunu belirten Başkan Soyer, "Müsilajdan eser yok; tam tersi giderek temizlenen, her geçen gün bir parça daha renklenen körfezimiz var. Bunun gururunu yaşıyorum. Körfez'de yüzme hedefimizi koruyoruz ve her gün o hedefe daha çok yaklaşıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hız kazanan İzmir Körfezi'ndeki temizlenme süreci sualtı görüntülerine de yansıyor. Denizleri kaplayan müsilaj tehlikesine karşı İzmir Körfezi'ndeki durumu gözlemlemek için Güzelbahçe İkinci Liman Halk Plajı'ndan tüplü dalış yaparak su altındaki canlı yaşamını inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sevindirici haberi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan ve ekibi ile birlikte suyun altında incelemelerde bulunan Soyer, "İzmir Körfezi'nde müsilaj olup olmadığı merak konusuydu. Bugün yaptığımız bu dalışta sualtından çektiğimiz fotoğraflarda görüyoruz ki Körfez'deki canlı hayatı çeşitlenerek devam ediyor. Müsilajdan eser yok; tam tersi giderek temizlenen, her geçen gün bir parça daha renklenen Körfezimiz var. Bunun gururunu yaşıyorum. Denizin dibinde anemonlar, karagöz ve sarpa sürüleri, taş mercanlar, sünger, horozbina balığı, tüplü boru kurtları gördük. Tüplü boru kurtları daha önce Körfez'de olan ancak kirlilik nedeniyle Körfez'i terk eden türlerden birisi. Şimdi geri dönüyorlar. Temiz, akvaryum gibi denizlerde yaşayan bu türün sayısının oldukça arttığını görmüş olmak bizi sevindirdi. Çok memnun oldum. Körfez temizlendikçe daha da çoğalacaklar. Çok daha pırıl pırıl günler göreceğiz. Körfez'de yüzme hedefimizi koruyoruz ve her gün o hedefe daha çok yaklaşıyoruz" dedi.

Körfez'e sıkı takip

Körfez'deki temizlenme sürecini hızlandıran çalışmalarla ile ilgili de bilgi veren Soyer, "TÜBİTAK ile oşinografik izleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Her üç ayda bir Marmara TÜBİTAK gemisi ile birlikte Körfez'de biyolojik, fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalar yapıyoruz. Körfez'deki 36 nokta ile Yeni Foça'da ve Seferihisar açıklarındaki 9 noktada bulunan istasyonlarımızdan sürekli veri geliyor. Ayrıca sualtı görüntüleme ekibi belirli noktalarda fiziki gözlem yapıyor, gerekli tespitler yapılarak analiz ediliyor. Bir yandan Büyük Kanal Projesi diğer yandan yeni biyolojik atık su arıtma tesislerimiz ile Körfezimizi koruyoruz. Yağmur suyu pissu ayrıştırma kanallarımızın imalatı yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladık; yağmur suyu-pis su ayrıştırma kanalı imalatlarımıza büyük ivme kazandırıyoruz" diye konuştu.

Mavi Bayraklı plaj sayımız artıyor

İzmir'in bu yıl eklenen 10'u halk plajı olmak üzere 14 yeni plajla Türkiye'de en yüksek sayıda Mavi Bayrak ödülü alan kent olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, "Kentimizdeki mavi bayraklı halk plajı sayısını iki yılda yüzde 78 artırdık. Bu yıl özel tesisler de dahil olmak üzere mavi bayraklı plaj sayımız 66'ya çıktı. Bugün Güzelbahçe'de dalış yaptığımız nokta Körfez kıyısındaki ilk mavi bayraklı plajımız. Yavaş yavaş mavi bayrağı Körfez'in içlerine doğru getirmek ve sayısını artırmak istiyoruz" diye konuştu. Soyer, Kabotaj Bayramı'nda İzmir Körfezi'nin sualtı görüntülerinden oluşan bir sergi açacaklarını ve bu sergide bugünkü dalıştan çekilen görüntülerin de yer alacağını söyledi.

Deniz temizse canlı yaşar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan ise, "Başkanımızla birlikte Körfez İzleme Noktaları'ndan birinde dalış yaptık. Anemonlar, horozbina balıkları, tüplü boru kurtları, sargozlar, karagözler bunların hepsini başkanımız gördü. Yeter ki suda oksijen olsun. Suda oksijen olunca ışık geçirgenliği artıyor ve hayat canlanıyor. Bugün başkanımızla birlikte çok uzun yıllardır Körfez'de görünmeyen, sadece temiz denizlerde yaşayan tüplü boru kurdunun popülasyonunun inanılmaz arttığını gördük. Bu çok iyiye işarettir. Çünkü oksijen, ışık geçirgenliği varsa ve deniz temizse o canlı yaşayabilir. Onun habibatı da burası olduğu için bu deniz, bu plaj mavi bayrağı hak ediyor" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e dalışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da eşlik etti.