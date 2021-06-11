Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı - Son Dakika

Yaz aylarında Yalova sahiline giderek dalış yapan amatör dalgıçlar, bu yıl etkili olan müsilajı (deniz salyası) deniz tabanında görüntüledi.

Yüzeyde olduğu kadar deniz tabanındaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyen müsilajı görüntülemek için Çiftlikköy ilçe sahiline gelen dalgıçlar İbrahim Sabuncu ve Beyza Erkaya, burada yaptıkları serbest dalışta canlı yaşamındaki olumsuz etkileri gözlemledi.

Bu anları su altında kullanılan kameralarıyla kayda alan dalgıçlardan Sabuncu, AA muhabirine, her yıl bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeğeni Beyza Erkaya ile dün dalış yaptığını aktaran Sabuncu, "Genelde yaz aylarında hemen her gün denizde dalış yaparız. Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Armutlu severek daldığımız yerler. Geçen yıl Çiftlikköy'de dalınca kırlangıç balıkları, midye, istiridye, deniz yıldızı görebiliyordum." dedi.

Bu yıl bölgede ilk kez dalış yaptıklarını anlatan Sabuncu, "Dün Çiftlikköy sahilinde sabah saatlerinde temiz olur düşüncesiyle bir umutla gittik. Suyun dışından bakınca çok belli olmuyor ama dalınca hemen hemen her yerde var. Açıkta yoktur diye biraz açıldık ama ne kadar açılırsak açılalım salyadan kurtulamadık." diye konuştu.

Sabuncu, suyun altının müsilajla kaplı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Kayıtlarda da görülüyor. Deniz canlıları çok azdı. Bir iki tane istiridye gördüm. Bir tanesi canlı gibiydi ama onların da ne kadar ömrü kaldı bilmiyorum. Bir balık gördüm ve ona çok üzüldüm. Ağzı açıktı ve belli ki boğuluyordu. Biraz hareket ettirmeye çalıştım ama yine ters döndü ve suyun dibine çöktü. Resmen boğuluyordu ve çok üzücü bir durumdu bu. Benim gördüğüm sadece bir taneydi. Denizin dibinde müsilajdan dolayı sıkıntı yaşayan ne kadar deniz canlısı var bilmiyorum. İnşallah yetkililer bir an önce çözüm bulurlar da denizdeki canlılar eski yaşamlarına kavuşur diye umut ediyoruz."