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Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor - Son Dakika

Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

08.06.2021 15:21
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor, System.String[]

İZMİT Körfezi'nde müsilajın su altındaki etkisi dalgıçlar tarafından görüntülendi.

İZMİT Körfezi'nde müsilajın su altındaki etkisi dalgıçlar tarafından görüntülendi. Dalış eğitmeni Sait Gürer, "Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor" dedi.

İzmit Körfezi'nde etkili olan ve deniz yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturan müsilajın su altındaki etkisi, dalgıçlar tarafından görüntülendi. İzmit Körfezi'nin çeşitli noktalarına ve farklı derinliklere dalış yapılarak çekilen görüntülerde birçok deniz canlısının üzerinde yapışkan bir tabaka oluştuğu görüldü.İzmit Körfezi'nin altında bir çevre felaketi yaşandığını belirten dalış eğitmeni Sait Gürer, "Bir felaket bu. Yukarıda gördüğünüz müsilajın aynısı yaklaşık 25 metre derinlikte görülüyor. Dalışlarımızda sanki bir bulutun içerisinde gidiyoruz. Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor. Deniz üstünü temizlemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok uğraşıyor herkes gibi ama aşağısı nasıl temizlenecek, nasıl deşarj olacak hiçbir fikrimiz yok." diye konuştu.

- Kocaeli

Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç:  Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor - Son Dakika


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