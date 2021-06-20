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Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor

20.06.2021 13:17
Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor, System.String[]

Vali Hasan Şıldak Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj olayı ve etkileriyle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla kurum temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Vali Hasan Şıldak Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj olayı ve etkileriyle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla kurum temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Eylem Planı çerçevesinde yapılan koordinasyon toplantısında müsilajla ilgili yapılan çalışmalar ele alındı. Vali Hasan Şıldak başkanlığında düzenlenen toplantıda Haziran ayı içinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Erdek ve Bandırma'da 420 metreküp müsilaj topladığı belirtildi. Eylem planı kapsamında ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 200 denetimde alınan 102 numune sonrasında 11 işletmeye 1 milyon 255 bin 267 TL idari para cezası kesildiği kaydedildi. Toplantıda Marmara Denizi'ni kirlettiği belirlenen 3 işletmenin ise faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Vali Şıldak başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katıldığı Koordinasyon Kurulu toplantısında; Marmara Denizi Eylem Planı kapmasında planlanan çalışmalar Balıkesir'de Valiliğin koordinasyonunda ilgili bütün kurumların katılımı ile büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla yürütülüyor. Bu çerçevede Vali Hasan Şıldak başkanlığında bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Marmara Denizinde sürdürülen yüzey temizleme çalışmaları, bu çalışmalardan şu ana kadar elde edilen sonuçlar, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yüzey temizliği faaliyetlerinin güçlendirilmesi konuları ele alınmış, ilgili kurumlar arasında son derece iyi bir işbirliği sağlandığı değerlendirilmiştir. Toplantıda ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sanayi tesisleri, hayvancılık üretim tesisleri, akarsular, denizi kirleten diğer unsurlar üzerinde gerçekleştirilen denetim çalışmaları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri avcılığı ve diğer hususlarda yapılan denetim çalışmaların sonuçları incelendi.

İdari para cezası ve kapatma uygulandı

2021 yılı Haziran ayı içinde Balıkesir genelinde yapılan çalışmalarda BASKİ tarafından 420 m³ müsilaj toplanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 200 denetimde 102 numune alınmış, denetimler sonucunda 11 işletmeye toplam 1 milyon 255 bin 267 TL idari para cezai uygulanmış, 3 işletmenin ise faaliyeti durduruldu.

Sadece Marmara Denizi değil ilin tamamında çalışmalar uygulanacak

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Valilik tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sanayi, Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla müsilaj temizleme, denetim, özellikle şehir ve sanayi tesisleri atık su arıtma tesisleri konularında kapsamlı olarak çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar sadece Marmara Denizine yönelik olarak değil Balıkesir'in tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor
Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmara Denizi, Hasan Şıldak, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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