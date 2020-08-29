Musk, beynine çip yerleştirilen domuzları tanıttı - Son Dakika

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, beynine Neuralink cihazları yerleştirdiği domuzları tanıttı.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, geliştirdiği beyin cihazlarını domuzlara yerleştirdi. Musk da teknolojinin nasıl çalıştığını ilk kez gösterdi. Şirketin merkezinde düzenlenen ve canlı yayınlanan etkinlikte Musk, beyin çipleri yerleştirilmiş domuzları tanıttı. Tanıtımda Musk, izleyicilere beynine cihaz takılan Gertrude adlı domuzu sundu. Çip, hayvanın bir şey kokladığında, dokunduğunda, yemek yediğinde ya da bir şekilde uyarıldığında tepki oluşturdu. Her tepki bir ekranda bir nokta haline geldi.

Çipin güvenilir olduğunu göstermek için Musk, beynine yerleştirilen ve daha sonra çıkarılan bir başka domuzu gösterdi. Hayvanın oldukça sağlıklı görünmesi dikkat çekti. Bu da cihazın komplikasyonlara neden olmadığının kanıtı olarak sunuldu.

Bununla birlikte Neuralink'in ürettiği cihaz hayvan hakları aktivistlerinin eleştirilerinin hedefi oldu. Şirket ise buna karşılık, uzmanların katılmasını ve primatlar üzerindeki testlerin sınırlı olmasını sağladı. Musk etkinlik sırasında cihazın ileride insan beynine yerleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bir robotu da gösterdi. Ameliyatın yaklaşık bir saat süreceği ve genel anesteziye ihtiyaç duyulmadan yapılacağını açıkladı. Musk'a göre hasta ameliyattan sonra aynı gün içinde evine dönebilecek.

Bozuk para büyüklüğündeki cihaz gelecekte insanlara da takılacak. Muhtemelen beyin hasarı ve diğer rahatsızlıkları olan kişilere yardımcı olacak. Aynı zamanda eğlence için de kullanılabilecek. Örneğin Musk'a göre cihaz, müziği doğrudan bir kişinin beynine aktarabilecek.

(Serkan Bayar/İHA)