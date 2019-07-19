Musk'ın insan beynine çip takma projesi ortaya çıktı
20 dakika önce
Sık sık uzaya dair zorlu hedefleriyle gündeme gelen Elon Musk, bu kez insan beynine el attı.
Sık sık uzaya dair zorlu hedefleriyle gündeme gelen Elon Musk
, bu kez insan beynine el attı. Kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de Musk, bilgisayarla insan beynini birleştirmek istiyor. Konuşma yetisini yitirmiş olan felçli insanlara bu şekilde yardım edilebileceği söyleniyor. Protezi olan insanların da sadece düşünce gücüyle onları hareket ettirmesi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir Tarihi binayı çökmesin diye halatla bağladılar MHP'den Davutoğlu'na sert tepki: Maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır Meclis tatildeyken çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı