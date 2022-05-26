Musk'ın keyfi yerinde: Tesla, EV'nin en büyük sorununu çözdü! - Son Dakika
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Musk'ın keyfi yerinde: Tesla, EV'nin en büyük sorununu çözdü!

26.05.2022 02:36
Musk'ın keyfi yerinde: Tesla, EV'nin en büyük sorununu çözdü!

Tesla yeni batarya tasarımı ile bir ilke imza attı. Tesla araştırmacıları, 100 yıl boyunca çalışabilen nikel pili ortaya koydu.

Elektrikli arabaların geleceğini belirsiz hale getiren en önemli sorunlardan biri bataryalar ile ilgili. Lityum iyon pilin arabanın kalbini oluşturduğunu düşünürsek, müşterilerin endişeleri haklı görünüyor. Ancak Tesla araştırmacıları bunu tersine çevirebilecek. İddiaya göre Tesla, 100 yıl kadar dayanabilecek pil tasarladı.

Tesla'dan 100 yıl çalışan yeni batarya tasarımı

Tesla başta olmak üzere diğer tüm elektrikli araba üreticileri daha uzun ömürlü piller üretmek istiyor. Elon Musk'ın elektrikli araba şirketinin 2016 yılında kurduğu Tesla Gelişmiş Pil Araştırma bölümü, nihayet elle tutulur sonuçlar vermeye başladı.

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Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi ve Tesla Gelişmiş Pil Araştırma bölümü araştırmacılarının hazırladığı son makalede, halihazırdaki pillere kıyasla çok daha uzun ömürlü olan nikel bazlı pil tasarlandığı ortaya kondu.

Günümüzde elektrikli otomobillerde yüksek enerji kapasitesine sahip olmasından dolayı lityum demir fosfat (LFP) piller tercih ediliyor. Lityum iyon pil olarak da bilinen bu bataryalar, kullanmaya bağlı olarak sıfırlanabiliyor.

Tesla'nın açıklamasına göre halihazırdaki bataryalar "bozulma belirtileri göstermeden önce 300 ila 1000 döngü" kapasitesine sahip. Bu aslında modele ve kullanım şekline göre değişiklik gösterse de, yaklaşık 350 bin km veya 20 yıl dayanacağı anlamına geliyor.

Fakat Dalhousie Üniversitesi ve Tesla'nın hazırladığı son rapor, nikel bazlı alternatifin hem aynı enerji kapasitesine sahip olduğunu hem de dayanıklılık sınırlamalarının üstesinden gelebildiğini ortaya koydu. Bu durum da elektrikli araçların çok daha uzun yıllar kullanılmasına kapı aralayabilir.

Elektrikli motordan bile daha uzun ömürlü piller geliştirebileceğini söyleyen Tesla araştırmacıları, nikel bazlı bataryaların yeni modellerde tekrardan kullanılabileceğini ifade etti.

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Elon Musk, Enerji, Güncel, Son Dakika

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