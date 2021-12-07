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Musk: Matrıx Gibi Bir Simülasyon İçindeyiz - Son Dakika

Musk: Matrıx Gibi Bir Simülasyon İçindeyiz

07.12.2021 11:07
Musk: Matrıx Gibi Bir Simülasyon İçindeyiz

Uzay taşımacılık şirketi SpaceX ile elektrikli araç Tesla'nın sahibi milyarder Elon Musk daha önce söylediği 'Matrix teorisini' tekrar dile getirdi.

Uzay taşımacılık şirketi SpaceX ile elektrikli araç Tesla'nın sahibi milyarder Elon Musk daha önce söylediği 'Matrix teorisini' tekrar dile getirdi. Musk, insanlığın aslında bir bilgisayar oyunu içerisinde olduğunu söyledi.

Ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk, daha önce gündem olan açıklamasını tekrar söyledi. Musk, bu sefer kanıt olarak 1970'lerde çıkan Pong oyununu gösterdi.

Elon Musk, 2003 yılında yayımlanan filozof Nick Bostrom'un makalesindeki simülasyon hipotezine katıldığını açıklamıştı. Hipoteze göre nesiller devam ettikçe simülasyonun ayrıntısı yükselecek.

Yüzde 99,99 Simülasyon

Bostrom, bu konu hakkında "O zaman bizimki gibi zihinlerin büyük çoğunluğunun orijinal ırka değil, orijinal bir ırkın gelişmiş torunları tarafından simüle edilen insanlara ait olabileceği" açıklamasında bulundu. Musk içinde bulunduğumuz evrenin yüzde 99.99 ihtimalle bir bilgisayar simülasyonu olduğunu belirtmişti.

İçinde simülasyon bulunan birçok edebiyat eserine ve filmlerine konu oldu. Bunlardan en popülerinden biri Matrix filmi.

Elon Musk'ın ticari girişimlerinden biri Neuralink'de de beyin ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı sağlayan yüksek bant genişliğine sahip bir beyin-makine arayüzüyle teknolojinin ilkel hali kullanılıyor.

Elon Musk, Neuralink ile bir maymunu sadece zihnini kullanarak Pong oynamak üzere eğittiğini açıklamıştı.

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Musk: Matrıx Gibi Bir Simülasyon İçindeyiz

Elon Musk, Tragger, Matrix, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Musk: Matrıx Gibi Bir Simülasyon İçindeyiz - Son Dakika


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