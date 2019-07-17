Son Dakika Haberleri: Musk: Neuralink bir "beyin-makine arayüzü" üzerinde çalışıyor
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Musk: Neuralink bir "beyin-makine arayüzü" üzerinde çalışıyor

4 saat önce

ABD'li elektrili araba üreticisi Tesla'nın CEO'su ve girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Neuralink startupının, beyin rahatsızlıkları ile çipler ve "iplik" implantlarla beyni geliştirebilecek uygulamalar üzerinde çalıştığını açıkladı.

Musk: Neuralink bir
ABD'li elektrili araba üreticisi Tesla'nın CEO'su ve girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Neuralink startupının, beyin rahatsızlıkları ile çipler ve "iplik" implantlarla beyni geliştirebilecek uygulamalar üzerinde çalıştığını açıkladı.
Musk, söz konusu iplik implantlatın bir sinir hücresi büyüklüğünde olduğunu ve baypas yöntemi ile beyinde travmaya neden olmadan robotlar tarafından yerleştirileceğini açıkladı. İplikleri kontrol edecek olan arayüzün kablosuz olacağını belirten Musk, şirketin yıl sonuna kadar söz konusu teknolojiyi bir insan üzerinde denemeyi hedeflediğinı de ekledi.
Bunun yanında Musk, söz konusu teknolojinin oluşturulması ve yasa yapıcılardan onay almasının yavaş bir süreç olacağına dikkat çekerken, şirketin ana amacının kusursuz "bir tür yapay zeka (AI) ortaklığı gibi bir beyin-makine arayüzü oluşturmak" olduğunu söyledi.
Musk, AI geliştirkçe insanlığın "geride kalabileceği" uyarısını yaparak, Neuralink'in insanlığa bu teknolojiyle birleşmek için bir fırsat sunduğunu öne sürdü ve ekledi:
"Bu projenin hastalıkları tedavi etmek ve AI'ya bağlı olarak insanlığın geleceğini güven altına almak gibi iyi niyetli bir amacı var."


Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
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