Son Dakika Haberleri: Musk: Tesla 2019'da 500 Bin Araç Üretecek, 400 Bin Satacak

Musk: Tesla 2019'da 500 Bin Araç Üretecek, 400 Bin Satacak

1 saat önce

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla'nın bu yıl 500 bin otomobil üreteceğini ve 400 bin otomobil de satacağını açıkladı.

Musk: Tesla 2019'da 500 Bin Araç Üretecek, 400 Bin Satacak, System.String[]
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla'nın bu yıl 500 bin otomobil üreteceğini ve 400 bin otomobil de satacağını açıkladı.

Musk Twitter resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Tesla 2011 yılında 0 otomobil üretti; ancak, 2019 yılında 500 bin dolayında üretecek; bu da haftada yaklaşık 10 bin otomobil demektir. 2019 yılında satışların da 400 bin olacağını öngörüyuruz" dedi.

Analistlere göre, Musk'ın bu açıklamasının, şirketin 2018 yılının son çeyreğindeki gelir artışında yakaladığı yüzde 134 düzeyindeki artış ve daha önce yapılan, en çok satan Model 3'ün üretiminin 2019 yılı boyunca artırılacağı yolundaki açıklamalar ile uyumlu.

ARK Invest'in CEO'su Catherine D. Wood'un sorularını podcast üzerinden yanıtlayan Musk, Tesla'nın sürücüsüz araçlarının da 2019 yılı sonunda hazır olacaklarını söyledi:

"Sözünü ettiğim otomobil sizi park yerinde bulabilecek ve sizi alıp, hiçbir müdahaleye gerek kalmaksızın istedğiniz yere kadar götürecek; bu yıl olacak bu. Bu konuda emin olduğumu söyleyebilirim. Bu bir soru işareti değil."

Musk, bu sözlerinin ardından, bu açıklamayı dinleyenlerin, herşeyin gerçekleşmesinin "yüzde 100 kesinlikte" olamayacağını bilmeleri gerektiğini de ekledi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:54 Kaynak: DHA

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