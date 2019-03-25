Son Dakika Haberleri: Musk: Tesla Araçların Fiyatları 1 Nisan'da Yüzde 3.0 Yükselecek

Musk: Tesla Araçların Fiyatları 1 Nisan'da Yüzde 3.0 Yükselecek

1 saat önce

– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 1 Nisan'dan itibaren Tesla envanterindeki otomobil fiyatlarının yüzde 3.0 artacağını duyurdu.

Musk: Tesla Araçların Fiyatları 1 Nisan'da Yüzde 3.0 Yükselecek, System.String[]
– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 1 Nisan'dan itibaren Tesla envanterindeki otomobil fiyatlarının yüzde 3.0 artacağını duyurdu.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Musk, söz konusu zammın 1 Nisan'da gece yarısında uygulamaya konulacağını, "bu nedenle de zamlı fiyatların 2 Nisan'da geçerli olacağını" belirtti.

Söz konusu paylaşımlarda Musk, şu bilgileri verdi:

"Küresel olarak Tesla envanterindeki bütün arabaların fiyatları yüzde 3.0 yükselecek. Eğer kesin konuşmak gerekirse, zam 1 Nisan'da uygulamaya konulacak ve zamlı fiyatlar 2 Nisan'dan itibaren etkili olacak.

"Bu zamlar, Tesla internet sitesinde verilen siparişlerdeki fiyatları etkilemiyor. Mevcut envanter ücretleri şu an internet sitesinde hala düşük. Yeni zam, bunu düzeltecek." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, 1 Nisan, Ekonomi
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