Son Dakika Haberleri: Musk Tesla Ceo Görevinden Alınabilir"

Musk Tesla Ceo Görevinden Alınabilir"

1 saat önce

– CNBC'de yer alan habere göre Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile yaşanan son gelişmelerin ardından Tesla CEO görevinden alınabilir.

Musk Tesla Ceo Görevinden Alınabilir
– CNBC'de yer alan habere göre Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile yaşanan son gelişmelerin ardından Tesla CEO görevinden alınabilir.

SEC temsilcilerinin CNBC'ye yaptığı açıklamalara göre, Musk'ın 11 Mart'a kadar mahkemeye giderek SEC ile Eylül ayında varılan anlaşmayı ihlal ettiği iddialarına ilişkin ifade vermesi gerekiyor.

Musk, geçen haftalarda Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tesla'nın bu yıl 500 bin kadar araç üreteceğini belirtmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da 500 bin aracın Tesla'nın yıllık üretim rakamı olduğu bilgisini vermişti. Fakat Musk'ın SEC ile vardığı anlaşmada SEC, Musk'ın Tesla yatırımcıları ve hisselerini etkileyecek herhangi bir paylaşım yapmasını yasaklıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:21 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, CEO, Nicola Tesla, Ekonomi
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