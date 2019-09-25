Son Dakika Haberleri: Musk: tesla doğu avrupa'ya da genişlemeyi umuyoruz
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Musk: tesla doğu avrupa'ya da genişlemeyi umuyoruz

2 saat önce

Tesla CEO'su Elon Musk, 2020 başında Tesla'nın Doğu Avrupa'ya kadar genişlemesini umduğunu belirtti.

Musk: tesla doğu avrupa'ya da genişlemeyi umuyoruz, System.String[]

Tesla CEO'su Elon Musk, 2020 başında Tesla'nın Doğu Avrupa'ya kadar genişlemesini umduğunu belirtti.

Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan ve daha pek çok Doğu Avrupa ülkesinde önümüzdeki yılın başında kendimize yer bulmayı umuyoruz" dedi.

Firma, Model 3'ün Avrupa'ya teslimini 2019'un Şubat ayında gerçekleştirmişti. Model 3, Hollanda'da 10 bin aracın satılması ile birlikte 2019 yılında ülkede en çok satılan araç oldu.

Yakın zaman önce Çin'de "büyük bir mühendis ekibi" kuracağını da vurgulayan Musk, "Eğer orijinal mühendislik desteklenirse, Çin'deki ekibimize çok önemli mühendisler katılacak" dedi.

Nicola Tesla, Avrupa, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:09 Kaynak: DHA
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