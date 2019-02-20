Son Dakika Haberleri: Musk: Tesla Kripto Para İşine Girmeyecek

Musk: Tesla Kripto Para İşine Girmeyecek

58 dakika önce

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın kripto para işine girmeyeceğini söylediÖnceki konuşmalarında Bitcoin'den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin'in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.

Musk: Tesla Kripto Para İşine Girmeyecek, System.String[]
Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın kripto para işine girmeyeceğini söyledi

Önceki konuşmalarında Bitcoin'den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin'in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.

ARK Invest'in CEO'su Catherine D. Wood'un sorularını podcast üzerinden yanıtlayan Musk, kripto para madenciliğindeki aşırı enerji kullanımına dikkat çekti:

"Kağıt para tarihe karışıyor ve değerlerin transferinde kripto para, kağıt para kullanımından çok daha iyi; ancak, bunun da olumlu ve olumsuz yönleri var. Bitcoin madencilğindeki çok yoğun enerji tüketimi de bunlardan biri." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:12 Kaynak: DHA

CEO, Nicola Tesla, Ekonomi
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