Musk: Tesla Kripto Para İşine Girmeyecek
58 dakika önce
Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın kripto para işine girmeyeceğini söylediÖnceki konuşmalarında Bitcoin'den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin'in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.
Tesla CEO
'su Elon Musk
, Tesla'nın kripto para işine girmeyeceğini söyledi
Önceki konuşmalarında Bitcoin'den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin'in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.
ARK Invest'in CEO'su Catherine D. Wood'un sorularını podcast üzerinden yanıtlayan Musk, kripto para madenciliğindeki aşırı enerji kullanımına dikkat çekti:
"Kağıt para tarihe karışıyor ve değerlerin transferinde kripto para, kağıt para kullanımından çok daha iyi; ancak, bunun da olumlu ve olumsuz yönleri var. Bitcoin madencilğindeki çok yoğun enerji tüketimi de bunlardan biri." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:12 Kaynak: DHA
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