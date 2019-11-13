Son Dakika Haberleri: Musk: Tesla'nın dördüncü "dev fabrika"sı Berlin'de kurulacak
Son Dakika Ekonomi Musk: Tesla'nın dördüncü 'dev fabrika'sı Berlin'de kurulacak - Son Dakika Ekonomi

Musk: Tesla'nın dördüncü "dev fabrika"sı Berlin'de kurulacak

6 saat önce

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan ABD'li şirket Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dördüncüsünü kurmayı planladığı "dev fabrika"nın (Gigafactory) konumunu Berlin olarak belirlediklerini duyurdu.

Musk: Tesla'nın dördüncü

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan ABD'li şirket Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dördüncüsünü kurmayı planladığı "dev fabrika"nın (Gigafactory) konumunu Berlin olarak belirlediklerini duyurdu.

Musk," Herkes biliyor ki Almanya mühendislik faaliyetlerinde önde gelen bir ülke. Bu durum da bizim Gigafactory'i neden Almanya'da kuracak oluşumuzun nedenini açıklıyor"dedi.Musk geçen hafta Los Angeles'da katıldığı bir toplantıda da, bu ay içinde piyasaya Cybertruck adını verdikleri bir pickup kamyonet süreceklerini açıklamıştı. Musk konuyla ilgili tweette,  "Cybertruck tanıtımını 21 Kasım'da Los Angeles'daki SpaceX roket fabrikasının yanında yapacağız" demişti.


Nicola Tesla, Berlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:43 Kaynak: DHA
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Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
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