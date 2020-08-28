Musk, Tesla'ya siber saldırının engellendiğini duyurdu - Son Dakika

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla'nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikası Tesla Gigafactory'ye siber saldırı girişiminin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu engellendiğini duyurdu.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla'nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikası Tesla Gigafactory'ye siber saldırı girişimi engellendi. Siber saldırıyla bağlantılı 27 yaşındaki Rus uyruklu Egor Igorevich Kriuchkov'ın gözaltına alındığı açıklandı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte siber saldırı girişimin engellendiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan dilekçede, Egor Igorevich Kriuchkov'un geçtiğimiz ay ABD'ye geldiği belirtildi. - WASHINGTON