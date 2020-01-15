Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika

Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama

7 saat önce

ADANA'da, bir hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi.

Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama, System.String[]

ADANA'da, bir hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Nevzat A. (36) ve Ali A.'nın (43) muska yaptırıp, eroin paketlerinin içerisine koydukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarda Mücadele ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 28 paket içinde 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Nevzat A. ve Ali A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanmayacakları inancıyla muska yaptırıp, eroin torbalarının içerisine koydukları ortaya çıktı. Nevzat A. ile Ali A., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:50 Kaynak: DHA
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