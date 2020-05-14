Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, su fiyatları ve Bodrum'un patlayan su borularına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kovid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile su ücretlerinin ötelenmesi ve abonelerin suyunun kesilmemesi süreci devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen suya indirim yapılacak mı, Bodrum'un sık sık patlayan su borularına ilişkin açıklamada bulundu.



"Muğla'nın yüzde 60'ı indirimli su kullanıyor"



MUSKİ Genel Müdürü Ülgen, son günlerde sosyal medyada çok sık gündeme gelen su fiyatlarında bir indirim olup olmayacağı konusundaki soruya, "Bilindiği üzere Muğla 2014 yılında Büyükşehir oldu. Bu yasa tasarısı ile de köylerimiz ve beldelerimiz indirimli su tüketimlerini devam etmekte. Bu süre üç yıl daha uzatıldığı içini 2022 yılının sonuna kadar yine köyler ve beldeden dönüşen alanlarımızdan köylerimiz yüzde 75, beldelerimiz yüzde 50 indirimli su kullanmaya devam edecek. Fakat tüketimleri açısından bakıldığında zaten Muğla'nın yüzde 60'ı indirimli su tüketiminden yararlanıyor. Köy ve belde nüfuslarımızdan gelen indirimler en az yüzde 50 olmak üzere kullanılmaktadır. Burada 13 ilçe merkezimizdeki su faturalarında indirim yapılabilmesi için kanunun açık hükümleri var. Burada Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin veya MUSKİ Genel Müdürlüğünün herhangi yapabileceği bir husus yok. Tam maliyet hesabı ile hesaplanan su faturaları içerisinde maliyete etken, personel, elektrik kimyasal, akaryakıt, yatırım ve bir takım işletme giderleri gibi birçok unsurun etkisi ile işletme maliyetleri sabit kalıyor. Yasa tasarısı sadece su faturalarının ertelenmesi ile ilgili. Burada elektrik giderinden bir indirim, vergi ve resim harçlarında, katma değer vergisinde, çevre temizlik vergisinde veya personel giderlerinde bir indirim söz konusu olmadığı için su maliyetleri düşmediği gibi, bu dönemdeki kur artışları ile artış bile göstermiştir. Dolayısı ile burada bir indirim söz konusu olması için yetki açısından kanun düzenlemesine ihtiyaç vardır. Bu yetki de Muğla nezdinde kimsede bulunmaz. Sadece kanun yapıcının yetkisinde bulunmaktadır. Su faturasını ödenek isteyen vatandaşlarımıza hiçbir zorlamanın içinde değiliz. İstedikleri gibi vadesi 20 olmasına rağmen vade ötemeler ile bunu 20 Temmuz tarihine kadar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 3 ay ötelenmesine devam ediyoruz. Burada hiçbir gecikme faizi almadan, ödeme güçlüğü çekilmemesi adına hatta kesmediğimiz için de herhangi bir işlem tesis edilmediği için vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabilirler" dedi.



Bodrum'un patlayan su boruları



MUSKİ Genel Müdürü Ülgen, diğer bir önemli konunun da Türk turizminin en önemli ilçesi Bodrum'da yaşanan su borularının patlaması olduğunu belirtti. Ülgen, "Son günlerde kamuoyunda çok gazla dillendirilen ve yapımı olan 2012'den bu yana sıkıntılı olan Bodrum DSİ hattı var. Bu hat 2012 yılında hizmete açılmış ve Bodrum'dun 50 yıllık 30 yıllık su sorununu çözmek için 120 milyon TL'ye yapıldığı söylenen önemli bir proje. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşundan sonraki döneme ait ifadelerim olacak. Önümüzdeki ayın 12'sinde DSİ'nin sevindirici bir haberi ile HDP hatlarının yenilenmesi kararı alındı. Burada Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün burada bir tespit davası var. Burada Muğla Büyükşehir kurulduktan bu yana Bin 200 defa patlayan, bizden önce de 2011-2014 arasında 500'ün üzerinde bir patlak ile beraber toplam Bin 700 defa boru patlamasından bahsediyoruz. Ciddi olarak suyun tam olarak arz edilememesine neden olan CTP ve HDP hatlar ile ilgili önemli bir sorunumuz var. Fakat sistemin tamamı sıkıntılı değil. Arıtma tesisi, otomasyon sistemleri, su alma yapıları gibi sorunsuz çalışan tarafları da var. Fakat içerideki CTP hatlarımızın ve HDP hatlarımızın patlaması turizme, yerel halkımıza ve esnafımıza olumsuz yansıyor. Turizm sezonunun yarısında 6 aya yakın bir sürede su arzını bu hatlar nedeniyle sağlayamıyoruz. Bir soruşturma ve dava konusu olduğu için de bu konulara girmek istemiyorum ve mahkemenin vereceği karara saygılıyız. Ama DSİ tarafından sürdürülen soruşturma süreci devam ediyor. Bu soruşturmanın sonunda da CTP hatlarında sonuca kavuşacağına inanıyorum. Fakat HDP hatları ile ilgili kesinlik kavuştuğu için HDP hatlarının yapım ihalesini DSİ ihale ederek Bodrum halkımıza düzenli su verilmesini sağlayacak arıza yapan bölümlerin bir kısmını ortadan kaldırmış olacak. Akabinde de inşallah CTP haklarının da değişimi ile Bodrum daha rahat bir nefes alacak. Düzenli bir su ikmali sağlandığı için de önemli bir kısmına geleceğiz" dedi. - MUĞLA