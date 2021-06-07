Muski Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Kararları

8 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabul Edilmesi için tıklayınız. .9 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Denetçi Raporu için tıklayınız. .10 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız. .11 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu için tıklayınız. .

8 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabul Edilmesi için tıklayınız. . 9 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Denetçi Raporu için tıklayınız. . 10 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız. . 11 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu için tıklayınız. . 12 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetveller için tıklayınız. . 13 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Yatağan İlçesi, Mesken Mah. ) için tıklayınız. . 14 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Bodrum İlçesi, Peksimet Mah. ) için tıklayınız. 15 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Marmaris İlçesi, Armutalan Mah. ) için tıklayınız. . 16 sayılı Karar; MUSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği için tıklayınız. 17 sayılı Karar; Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız. .

Toplum, Son Dakika Kaynak: Habermetre Son Dakika › Toplum › Muski Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Kararları - Son Dakika

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