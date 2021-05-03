MUSKİ'nin tasarruf atölyeleri

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2016 yılından bu yana oluşturduğu atölyelerde imalat, tamirat ve onarım işlemlerini kendi personelleri ile yapıyor. Bodrum, Milas, Menteşe, Marmaris, Ortaca ve Fethiye'de bulunan atölyeler, tasarruf atölyesi haline dönüştü. Atölyelerde çalışan 39 deneyimli personel ile araç ve ekipmanların periyodik bakımlarının yanı sıra motor ağır bakım ve yenilemeleri, elektrik ve hidrolik sistem arızaları ve kaporta onarımları da yapılıyor.

Eskiden yeniye dönüşüm

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün atölyelerinde kullanılamayacak hale gelen araçların da restorasyonu yapılıyor. Son olarak Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde bulunan atölyede birçok kısmının kullanım ömrünü tamamladığı kanal açma aracının yenileme çalışması yapıldı. Aracın lastik, alt takım, motor ve araç üstü ekipmanlarının bakım, onarımı personeller tarafından yapıldı. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar sonrasında yeniden hayat kazandırılan araç, hizmet için bölgesine gönderildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan çalışma, atölyedeki personel tarafından yapılarak yaklaşık yüzde 75 daha ucuza mal edilerek önemli bir tasarruf sağlanmış oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, her konuda tasarruf sağlamaya çalıştıklarını, bu sayede geleceğe daha emin adımlar attıklarını belirtti. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze ait atölyelerde araç, iş makineleri, yer ve araç üstü ekipmanların bakım onarımını bünyemizdeki deneyimli personel ile yapıyoruz. Bu sayede hafif ve ağır bakımları piyasa değerinin çok altında maliyetle yaparak önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Parça ve malzemeleri de yıllık ihtiyaç durumuna göre toplu alarak bu konuda da tasarruf ediyoruz. Bu gibi alanlarda sağladığımız tasarruf miktarını vatandaş odaklı projelere yönlendirerek daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak bir çok alanda yaptığımız tasarrufla, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlayabileceğimiz projeler üretiyoruz. Geleceğin enerji ve kaynaklarını korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyor, bu yönde projeler üretmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA