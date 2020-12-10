Bursa'da "Müşküle iğne oyası" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika

Bursa'da "Müşküle iğne oyası" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

10.12.2020 11:13
Bursa'da

Bursa'nın İznik ilçesindeki kadınların ilmek ilmek işlediği iğne oyaları için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki kadınların ilmek ilmek işlediği iğne oyaları için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Kırsal Müşküle Mahallesi'nde erken saatlerde evdeki işlerini bitiren kadınlar, bir kapının önünde toplanarak, muhabbet eşliğinde iğne oyası yapıyor.

Asırlardır bu işle aile bütçesine katkı sağlayan kadınların ürettiği iğne oyaları, tekniği, zarif ve özenli işçiliğinin yanı sıra çeşitliliği dolayısıyla tercih ediliyor.

İznik Belediyesi, iğne oyası sanatında ustalaşan kadınların, bu el emeğini hak ettiği değere taşımak amacıyla "Müşküle iğne oyası" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulundu.

İğne oyası işleyen Kamile Tosun, büyüklerinden öğrendikleri bu el sanatını yıllardır yaşattıklarını söyledi.

Çocuklarının düğünlerini iğne oyasından elde ettiği gelirle yaptığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Kozalardan elde ettiğimiz ipleri, kök boyalarıyla boyar, tarlalarımızdaki üzüm salkımlarını, meyve ve sebze çiçeklerini, yaprakları, iğne oyası çiçeklerimize işlerdik. Düğünlerimizi bu gelirlerle yapar, evimizin geçimini bu iğne oyası gelirleriyle sağlardık. Eskisi kadar kök boya ve kozalarla olmasa da hala bunu yaşatıyoruz. 50 yılı aşkındır iğne oyası yapıyorum. Arkadaşlarımızla sokaklarda toplanır, gün boyu iğne oyası yaparız. Bizim çeyizlerimizi annelerimiz iğne oyalarıyla donatmış, biz de bugün çocuklarımızın çeyizlerini iğne oyalarıyla donatıyoruz. Çevre il ve ilçelerden talepler ve siparişler alıyoruz."

İğne oyası sanatının Müşküle ile özdeşleştiğini anlatan Tosun, "İğne oyası, kültürümüzün en önemli parçalarından biri. Köyde hemen hemen oya sanatını bilmeyen kadın bulunmaz, bilmeyenler kınanır. Kızlara 7-8 yaşlarından itibaren bu el sanatı öğretilmeye başlanır. Oyalar, çeyizlerimizin vazgeçilmezidir. Kızların çeyizlerinde 200-250, oğlan çeyizinde ise 100'ü geçkin iğne oyası bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Bursa'da Müşküle iğne oyası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Müşküle iğne oyası' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek MSB'nin Azerbaycan için paylaştığı görüntüler nefes kesti Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti         
12:04
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı         
11:16
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Konya Ovası'nda kuraklık alarmı! Yağışlar olmazsa 2021'de kayıplar yaşanacak Konya Ovası'nda kuraklık alarmı! Yağışlar olmazsa 2021'de kayıplar yaşanacak         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 12:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da "Müşküle iğne oyası" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei