Son Dakika Haberleri: Muslera: 27 - Volkan & Harun: 38

Muslera: 27 - Volkan & Harun: 38

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera 27 karşılaşmada 27 gol yedi.

Muslera: 27 - Volkan & Harun: 38, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera 27 karşılaşmada 27 gol yedi. Fenerbahçe'de ise kalecilerden Harun Tekin 16 maçta 23, Volkan Demirel de 11 maçta 15 kez kalesini gole kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray ezeli rekabette pazar günü karşı karşıya gelecek. İki takım için önemli olan bu müsabakada kalecilere büyük iş düşecek. Ligde sarı-kırmızılılar 27 golle Başakşehir'in arından ligin en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise kalesinde 38 gol gördü.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi, bu sezon ligde oynanan hiçbir maçı kaçırmadı ve 27 maçın hepsinde 90 dakika süre aldı. Fenerbahçe'de ise geride kalan 27 hafta kaleyi 2 isim korudu. Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin 16, Volkan Demirel 11 maçta süre aldı. Söz konusu müsabakalarda Harun 23 gol yerken, Volkan ise 11 gole engel olamadı.

Bu sezon Muslera 10 maçta kalesini gole kapatırken, Harun 5, Volkan da 1 müsabakayı gol yemeden tamamladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:31 Kaynak: İHA
Galatasaray, Fernando Muslera, Spor
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