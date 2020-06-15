Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edilen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera ambulans ile Trabzon'a getirildi.



Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ambulans ile Trabzon'a getirildi. Trabzon Havalimanı apronuna ambulans ile giren Muslera, takımı ile birlikte İstanbul'a gidecek. - TRABZON