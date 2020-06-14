Muslera'da 2 kırık tespit edildi

Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

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