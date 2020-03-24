Muslera'dan açıklama geldi! 'Yanlış anlaşıldım...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Muslera'dan açıklama geldi! 'Yanlış anlaşıldım...' - Son Dakika Spor

Muslera'dan açıklama geldi! 'Yanlış anlaşıldım...'

6 saat önce

Muslera'nın Instagram'dan yaptığı açıklama şu şekilde: Herkese Merhaba... Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde.

Muslera'dan açıklama geldi! 'Yanlış anlaşıldım...', System.String[]

Muslera'nın Instagram'dan yaptığı açıklama şu şekilde:


Herkese Merhaba... Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde. Sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak Korku ve Şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım Sizlerle... Sabırlı olalım ve Evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal


Fernando Muslera, Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:16 

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