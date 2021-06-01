Üye Girişi
Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum - Son Dakika

Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum

01.06.2021 00:13

Copa America, Kolombiya'daki olaylar ve Arjantin'deki pandemi nedeniyle Brezilya'ya alındı. Uruguay Milli Takım kampında bulunan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera turnuvanın oynatılmasına isyan etti. Muslera, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var" dedi.

Galatasaray'da Muslera, Uruguay Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Copa America'nın oynatılmasına isyan eden başarılı kaleci, turnuvada oynamak istemediğini söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK"

Skorer'in haberine göre turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

TURNUVA BREZİLYA'YA ALINDI

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı. CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum

Copa Amerika, Galatasaray, Uruguay, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

"Zor durumdayım" diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına aldı! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına aldı! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Hastaların gözünü oyarak tedavi ediyorlar! Kara mantar Hindistan'dan sonra Mısır'da da görüldü Hastaların gözünü oyarak tedavi ediyorlar! Kara mantar Hindistan'dan sonra Mısır'da da görüldü         
00:48
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı         
23:50
Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı         
23:30
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na Werder Bremen talip oldu Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na Werder Bremen talip oldu         
23:13
Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek         
22:45
Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı         
22:07
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat         
21:26
Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem         
19:50
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 00:53:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement