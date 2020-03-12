Muslera'dan Karius'a büyük fark! - Son Dakika
Son Dakika Spor Muslera'dan Karius'a büyük fark! - Son Dakika Spor

Muslera'dan Karius'a büyük fark!

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Muslera'dan Karius'a büyük fark!, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş'ta ise Loris Karius görev alacak. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.


Bu sezon ligde Muslera 24 resmi maçta görev aldı ve 19 gol yedi. Uruguaylı file bekçisi 11 karşılaşmada ise kalesini gol kapadı.


Karius ise ligde 24 resmi müsabakada oynadı ve kalesinde 29 gole engel olamadı. Alman kaleci 7 müsabakayı da gol yemeden tamamladı.


Fernando Muslera, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin

Son Dakika Haberleri
18:42 Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı
18:40 Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro...
18:32 Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz
18:31 Portekiz'de liglere koronavirüs engeli
18:30 Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:45:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muslera'dan Karius'a büyük fark! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]