Son Dakika Haberleri: Muslera'dan Ozan Kabak'a Veda

Muslera'dan Ozan Kabak'a Veda

1 saat önce

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan Ozan Kabak için veda mesajı yayınladı.

Muslera'dan Ozan Kabak'a Veda, System.String[]
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan Ozan Kabak için veda mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı eldiveni Muslera, Instagram hesabından 18 yaşındaki genç oyuncuyla olan fotoğrafını paylaşarak, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Almanya, Galatasaray, Ozan Kabak, Fernando Muslera, Güncel
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