Muslera'dan Ozan Kabak'a Veda
1 saat önce
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan Ozan Kabak için veda mesajı yayınladı.
Galatasaray
'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera
, Almanya
'nın Stuttgart
ekibine transfer olan Ozan Kabak
için veda mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı eldiveni Muslera, Instagram
hesabından 18 yaşındaki genç oyuncuyla olan fotoğrafını paylaşarak, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
Fernando Muslera'dan Stuttgart'a Giden Ozan Kabak'a Veda Mesajı
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