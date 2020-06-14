Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı

Galatasaray'da Rize deplasmanında ilk yarıda Fernando Muslera, ikinci yarıda da Florin Andone sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Rize deplasmanında ilk yarıda Fernando Muslera, ikinci yarıda da Florin Andone sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, iki futbolcusunun sakatlığıyla şok yaşadı. Muslera ilk yarıda yaşadığı sakatlığının ardından sahayı ambulans ile terk etti. Mücadeleye ikinci yarı Ahmet Çalık'ın yerine dahil olan Florin Andone sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Andone'nın yerine de 72. dakikada Younes Belhanda dahil oldu.

Andone'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesinin olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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