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Muslera'dan Terim'e destek mesajı
29 dakika önce
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim'e yayınladığı mesaj ile destek verdi. Urguaylı eldiven, sosyal medya hesabından "Birçok savaş kazandın. Bu herkese neden hep kazandığını göstermek için bir neden daha. Güçlü ol hocam hepimiz seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken, Terim ile sevinç yaşadığı fotoğrafını paylaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:38 Kaynak: İHA
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