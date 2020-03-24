Muslera'dan Terim'e destek mesajı - Son Dakika

Muslera'dan Terim'e destek mesajı
6 saat önce
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim'e yayınladığı mesaj ile destek verdi. Urguaylı eldiven, sosyal medya hesabından "Birçok savaş kazandın. Bu herkese neden hep kazandığını göstermek için bir neden daha. Güçlü ol hocam hepimiz seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken, Terim ile sevinç yaşadığı fotoğrafını paylaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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