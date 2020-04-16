Muslera: "Fatih hocayı baba gibi görüyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muslera: 'Fatih hocayı baba gibi görüyorum' - Son Dakika

Muslera: "Fatih hocayı baba gibi görüyorum"

7 saat önce

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, "Fatih Terim'in yeri bende çok farklı. Onu baba gibi görüyorum" dedi.

Muslera:

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, " Fatih Terim'in yeri bende çok farklı. Onu baba gibi görüyorum" dedi. Muslera, virüs hakkında Terim'in oyuncularla görüntülü konuşarak, Türkiye'nin sağlık olanaklarından bahsetmesinin ve güvende olduklarını söylemesinin takımda bir rahatlama sağladığını da açıkladı.

Galatasaray'ın kaptanlarından Fernando Muslera, kulübün sosyal medya hesabında canlı yayına katıldı. Yayın sırasında Türkçe konuşarak taraftarlara ve Türk millerine evinde kalmaları yönünde çağrıda bulanan Muslera, takım arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, "Evde kal çağrısına uyuyorum. Ailemle beraber İstanbul'dayız ve evden çıkmıyoruz. Sabahları evde antrenman yapıyorum. Diziler, filmler izliyorum, ailemle antrenman yapıyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Evimden hiç çıkmıyorum, böyle olunca özlemlerim çok oluyor. Ailemin bir kısmı burada ama bir kısmı Uruguay'da. Onları özlüyorum. Stadımızı ve taraftarımızı çok özlüyorum. Adrenalini, soyunma odasını, maçları ve takım arkadaşlarımı çok özlüyorum" dedi.

"HOCALARIMIZIN PROGRAMLARINA UYUYORUM"

Kendisine verilen programa evinde uyduğunu söyleyen tecrübeli kaleci, "Hocalarımızın gönderdiği günlük ve haftalık antrenman programlarına uyuyorum. Evlerimizde olan koşu bantları ve bisikletlerde form tutuyorum. Kaleci antrenmanlarını tabii ki evden yapamıyorum. Ama stretching idmanlarını yapıyorum. Bir nebze de olsun kondisyonumu üstte tutmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"MUTFAKTA EŞİME YARDIM EDİYORUM"

Evde kaldığı süre boyunca çocuklarla ilgilendiğini söyleyen Muslera, "Çocuklara bakmak, onlarla oynamak babalığın büyük parçası. Her baba ilgi ve alaka göstermeli. Onlarla oyunlar oynuyorum. Şu anki sıkıntıları algılayamayacak kadar küçükler. Yemek konusunda mutfakta eşime yardım ediyorum" dedi.

"HAFTADA 1 MAÇA ÇIKMAK, YÜKSELİŞİMİZDE ETKEN OLDU"

Ligin ilk devresi ile ikinci devresi arasında en büyük farkın haftada 1 maça çıkmaları olduğunu belirten Muslera, "En büyük fark maç sayıları. Ligin ilk yarsı Şampiyonlar Ligi maçlarımız vardı. Talihsiz sakatlıklar da yaşadık. Bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Biz her kulvarda en iyisini yapmak istiyoruz. Bunu da isterken bazen işler yolunda gitmeyebilir. İkinci yarı haftada bir maç oynuyoruz. Kaliteli kadromuz var. En iyi şekilde hazırlanarak maçlara çıkıyoruz. Haftada 1 maça düşmesi en büyük etken" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCAYI BABA GİBİ GÖRÜYORUM"

Her sene performansının üstüne koyarak gitmesini birçok etkene bağlayan Muslera, "En sevdiğim işi yapıyorum. Bu beni motive ediyor. Kalede olmak, altı pasın içinde olmak büyük önem taşıyor. Uzun yıllardır buradayım. İnişler çıkışlar da yaşadım. Her sene üzerine koymak önemli. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. Birçok hoca ile çalıştım ama Fatih hocanın yeri ayrıdır. Onu baba gibi görüyorum. Taffarel ve Fadıl hocadan çok şey öğrendim. Bana çok artıları oldu. Takımımı, armamı, taraftarı ve camiayı seviyorum. Beni motive eden bir başka unsur da milli takım. Kulüp takımında en iyi performansı göstermelisiniz ki milli takıma çağrılmalısın. Bir de ailem. Ailem ve eşim de her zaman yanımda. Çocuklarıma çok iyi örnek olmam lazım. Bu tip unsurları bir araya getirine başarı da geliyor" şeklinde konuştu.

"REKORLAR BENİ MOTİVE EDİYOR"

12 maçta kalesini gole kapamasını değerlendiren Uruguaylı kaleci, "Bir sezonda 16 maçta gol yememiştim. Taffarel'in rekorunu kırmıştım o sene. Umarım bu sene kendi rekorumu kırarım. Bunu yaparsak şampiyonluk yolunda önemli iş yaparız. Bir kaleci gol yemiyorsa bu takımın başarısıdır. Gol yenmediği için kaleci ön plana çıkıyor ama bu bir ekip başarısıdır. Galatasaray'ın tarihine böyle rekorla geçmek beni motive ediyor" dedi.

"KADIKÖY'DE ÖNEMLİ BİR FRİKİK KURTARDIM"

Bu sezonki en önemli kurtarışlarını sıralayan Muslera, "Birçok önemli kurtarışım var. Bunların başında Kadıköy'de kazandığımız galibiyette, 2-1 öndeyken kurtardığım frikik geliyor. Evimizde oynadığımız PSG maçında Di Maria'nın şutunu kurtarmıştım. Evimizde oynadığımız Gençlerbirliği maçındaki frikik de önemliydi. Bir de Alanyaspor maçındaki kurtarışlarımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ TÜRKİYE'DE GÜVENDE OLDUĞUMUZU ANLATTI"

Teknik Direktör Fatih Terim'in kendileri ile yaptığı görüntülü konuşma sırasında Türkiye'nin sağlık olanaklarından bahsetmesinin, yabancı oyuncuları rahatlattığını ifade eden Muslera, "Öncelikle bütün doktorlarımıza ve sağlık çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Onların haklarını ödeyemeyiz. Bu hastalıktan önce sahada biz vardık, şimdi sağlık çalışanları sahada. Onlar savaşıyor ve mücadele ediyor. Dualarımız onlarla beraber. Ben bir aydır onların sözlerine uyuyorum. Herkesin de uyması lazım. Türk milletine sesleniyorum, mesajlara ve kurallara uyalım ve evden çıkmayalım. Hastalık görülünce, biz yabancı futbolcuların kafasında tedirginlik vardı. Fatih hocamız görüntülü olarak konuştu. Bu dönemi nasıl geçirdiğini, hastanelerin imkanlarını ve Sağlık Bakanlığı'nın nasıl çalıştığını anlattı. Güvende olduğumuzu anlattı. Biz de rahatladık. Herkes kurallara uymalı" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Fernando Muslera, Galatasaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:25 Kaynak: İHA

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