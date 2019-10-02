Son Dakika Haberleri: Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu
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Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu

47 dakika önce

PSG'ye karşı iyi oynadıklarını belirten Fernando Muslera "Şampiyonlar Ligi'nde zor takımlar var ve hem şampiyon takımlarla oynuyorsunuz. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray'ın nasıl oynadığını herkes gördü.

Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu, System.String[]

PSG'ye karşı iyi oynadıklarını belirten Fernando Muslera "Şampiyonlar Ligi'nde zor takımlar var ve hem şampiyon takımlarla oynuyorsunuz. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray'ın nasıl oynadığını herkes gördü. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Tek eksiğimiz goldü. PSG'yi sahasına hapsettik ama son vuruşlarda istediğimizi yapamadık. İyi bir performans gösterdik. PSG'nin son dakikalarda zaman geçirmesi, bunlar iyiye işaretler." dedi.


Gruptaki durumla ilgili konuşan Uruguaylı kaleci, "Futbolda her şey olabiliyor. PSG, Madrid'i yendi, Madrid ise Brugge ile berabere kaldı. Biz de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İstek, arzu ve rakibi düşürdüğümüz durumu lige de taşımamız gerekiyor. Bunu lige de taşırsak sezon sonunda önemli başarılar yakalarız." diye konuştu.

Fernando Muslera, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:51 
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