Son Dakika Haberleri: Muslera ile Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi kaçırmadı
Son Dakika Güncel Muslera ile Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Muslera ile Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi kaçırmadı

1 saat önce

Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 19 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Muslera ile Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi kaçırmadı, System.String[]

Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 19 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 19 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 defa da mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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