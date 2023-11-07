Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı

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Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Fernando Muslera için karar verildi.

MUSLERA KADRODA

Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.00'te Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor. Zorlu maç öncesi sakatlığı bulunan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların kamp kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle: