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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı - Son Dakika

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı

Son Güncelleme: 07.11.2023 16:46

Galatasaray'da Bayern Münih maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera kafileye dahil edildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Fernando Muslera için karar verildi.

MUSLERA KADRODA

Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.00'te Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor. Zorlu maç öncesi sakatlığı bulunan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların kamp kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Muslera kadroda mı? Galatasaray'ın Bayern Münih kadrosu belli oldu

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Son Dakika Futbol Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı - Son Dakika
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