Muslera kafa karıştırdı!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Türkiye Cumhurbaşkanı oldukça dindar birisi. Dini hastalığın önüne koydu. Bu da hastalığın daha hızlı şekilde yayılmasında çok daha etkili oldu" dedi. Muslera'nın bu sözleri sosyal medyada futbolseverlerden tepki aldı.



Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, ülkesinde yayın yapan Sport890 radyosunda canlı yayına katıldı. Muslera, Türkiye'deki yaşantısından korona virüs gelişmelerine kadar birçok açıklamada bulundu. Ailece iyi olduklarını belirten Muslera, "Burada problem yeni yeni başlıyor. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. 80 milyon nüfusu var. Günde 200-300 kişiye hastalık bulaşıyor. Gerçeğini isterseniz son 5 günde, politik tema çok etkili oldu hastalığın hızla yayılmasında. Türkiye Cumhurbaşkanı oldukça dindar birisi. Dini hastalığın önüne koydu. Bu da hastalığın daha hızlı şekilde yayılmasında çok daha etkili oldu. Türkiye'de başlayan kampanya Uruguay'la neredeyse hemen hemen aynı. Aslında herkesin evde kalması gerekiyordu. Çünkü hastalığın yayılmasının önüne ancak bu şekilde geçilebileceği anlatılıyor. Bu da kabul edersiniz ki oldukça zor" diye konuştu.



"Herkes çok daha fazlasının olduğuna inanıyor"



Her gece yarısı hastalık konusundaki gelişmelerle ilgili açıklama yapıldığını dile getiren Muslera, "Ortalama 200-300 kişi artıyor, hastalık bulaşan insan sayısı. Ancak herkes çok daha fazlasının olduğuna inanıyor. Daha fazla insanın panik olmaması için rakamların rutin şekilde artırıldığına inanılıyor. O yüzden herkes hastalığa karşı kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de de pek çok insan olayı aynı şekilde algıladı"



Muslera, salgın konusunda İtalya ile Türkiye'yi kıyaslayarak, "İtalya'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Bana diyorlar ki, en büyük sıkıntı, okullar tatil olduğunda, işlerinden evlerinde çalışmaları için izin verildiğinde insanların buna aldırmadı. Tatile gitmeleri hastalığın bu kadar ileri seviyede yayılmasına neden oldu. Türkiye'de de pek çok insan olayı aynı şekilde algıladı. Ancak Türkiye, İtalya ile kıyaslanamayacak şekilde dünya çapında sağlık anlamında çok ileri seviyede. Ancak burada önemli olan hastanelerin ne kadar iyi olduğu değil, eğer insanlar olayın ciddiyetine varmazsa hastanelerin limitlerinin İtalya'daki gibi dolması. İtalya'da hep söylüyorlar; en büyük sorun solunum cihazlarının bir yerden sonra yetersiz kalması" ifadelerini kullandı.



"Korku içinde oynadık"



Muslera, 15 Mart'a kadar futbola devam ettiklerinin hatırlatılması üzerine, "Sıfır ambiyans vardı. Aslında Beşiktaş'la oynanan derbilerin tamamı büyük bir festival içinde geçer. Taraftarsız oynadık. Korku içinde oynadık. O anda birimize geçebilirdi bu hastalık. Şimdiye kadar geçmemesi bir şans. O dönemde Falcao ve ben FIFPro'dan Alexandra (Gomes-FIFPro için çalışan Uruguaylı avukat) ile temas kurduk. Derbinin oynanmaması, maçların tatil edilmesi için başvurduk. Diğer takımlardan pek çok oyuncu bize destek verdi. Liglerin tatil edilmesinde FIFPro'nun etkisi oldu. Ancak daha önce liglerin tatil edilmesi gerekiyordu" açıklamasını yaptı.



"Burada Devlet Başkanı bir karar alıyor ve herkes saygı gösteriyor"



"Türkiye'de eksik olan ne? Sendika mı eksik, futbolcuların bir arada olması mı eksik?" sorusuna Uruguaylı kaleci, "Bunu açıklamak biraz zor. Çünkü burada tamamen saygıya dayalı bir kültür var. Burada Devlet Başkanı bir karar alıyor ve herkes saygı gösteriyor. O yüzden biraz zor. Devlet Başkanı bir karar aldığı zaman onun fikrine karşı çıkılmıyor. Biz; alınan liglerin devam ettirilmesi kararına sosyal medyadan tepki göstermeye çalıştık, Avrupa'da ve İtalya'da neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Sadece Türkiye'de liglerin devam ettiğini anlatmayı denedik. Diğer takımlarda oynayan arkadaşlarımızı organize ettik. Maçların ertelenme kararı alınmasından sonra bir toplantı yaptık" cevabını verdi.



"Yaptırdığımız testlerin sonuçlarını bekliyoruz"



Kulüp olarak içinden geçtikleri dönemi de anlatan Muslera, "Liglerin ertelenmesi için ben Uruguay'daki FIFPro temsilcisiyle görüştüm, Falcao da Kolombiya'daki temsilci ile bir görüşme yaptı. Burada şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Bekliyoruz. Bugün Asbaşkanımıza (Abdürrahim Albayrak) hastalık bulaştı. Biz de şu anda yaptırdığımız testlerin sonuçlarını bekliyoruz. Onunla en son 2 hafta önce temas ettim. Sonra bir kontağımız olmadı. Bir süredir semptomlar gösterdiği haberlerini alıyorduk. En son çarşamba günü kulüpte neler yapacağımızla ilgili bir toplantı yaptık. Bize o toplantıda soruldu. Kim asbaşkanla kontak kurdu. Kim kurmadı. Bizimle birlikte en yakından çalışan tercüman sürekli kontak halinde olduğunu söyledi" dedi.



Türkiye'den ayrılmak isteyen oyuncular var mı?



Muslera, "Hepimiz Türkiye'de kalacağız. Ortak bir karar aldık. Türkiye'den ayrılmayacağız. Burası hepimizin evi. Doktorumuz bize seyahat etmememizi, durumun ciddiyetini anlattı. Uçağa binmek çok tehlikeli. En iyisi evde kalmak" diye konuştu.



"Burada çok çok mutluyum"



Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki kaleci, "Takımın en çok oynayan oyuncularından birisiyim. İnsanlar, taraftarlar beni seviyor. Bizim takımdan olmayanlar bile beni seviyor. Bana birkaç kez teklif geldi. Kulüp gitmeme izin vermedi. Çocuklar henüz bir şey anlamıyorlar. Daha çok küçükler. Gerçi biz bile anlamıyoruz. Tam olarak ne yapmamız gerektiğini. Sadece dinliyoruz. Yetkilileri dinliyoruz" açıklamasını yaptı.



Muslera'dan o sözlere açıklama



Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Muslera, yazılı bir açıklama yaparak Uruguay radyosundaki sözlerine açıklık getirdi. Muslera, açıklamasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz... Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hükümetin, Sağlık Bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz.



Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle... Sabırlı olalım ve evde kalalım... Sizleri çok seviyorum" ifadelerine yer verdi. - MONTEVIDEO