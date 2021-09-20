Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı

Galatasaray, dün akşam evinde Avrupa dönüşü Alanyaspor'a 1-0 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın özellikle ilk yarısında etkisiz kaldı. İkinci yarıda hücuma yönelen Aslan, 87'de kontra sonucu Candeis'tan golü yedi. Bu dakikadan sonra Alanya topu kontrolünde tutmaya çalıp, süreyi tamamlamak istedi. Ancak Muslera çok öfkelendi. Muslera, tünele önceden girip koridorda rakip kaleci Serkan Kırıntılı'yı bekledi. Muslera, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü, iki kulüp yetkilileri araya girdi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da Alanyaspor yenilgisi sonrası rakip futbolcuların zaman doldurmaya yönelik hareketlerine en çok kaptan Muslera tepki gösterdi. Kaptan, maç bittikten sonra tünelden çıkan ilk isimlerden oldu. Ancak soyunma odasına gitmedi. KORİDORDA SERKAN'I BEKLEDİ Muslera, "Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan etti. Sakinleştirilemeyen Muslera, Serkan'ın üzerine yürüdü. İki kulüp yetkilileri araya girip kalecileri uzaklaştırdı.

YORUMLAR (1) Kamp Yerleri: Yenildilermi hakem veya boyle pislik atiyorlar. Yendilermi hoca yendi Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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