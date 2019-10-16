Son Dakika Haberleri: Muslera'nın ikinci kez babalık sevinci
Son Dakika Güncel Muslera'nın ikinci kez babalık sevinci

Muslera'nın ikinci kez babalık sevinci

1 saat önce

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ikinci kez baba oldu.

Muslera'nın ikinci kez babalık sevinci, System.String[]

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ikinci kez baba oldu. Muslera ve Patricia Callero çifti kız çocuklarına Tiziana adını verdi.

Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Muslera ve eşi Patricia Callero'yu tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Galatasaray Spor Kulübü, Fernando Muslera, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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