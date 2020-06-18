Muslera taburcu edildi - Son Dakika

Muslera taburcu edildi

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, taburcu edildi.

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Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, taburcu edildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibulasında kırık oluşan file bekçisi Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon geçirmişti. Deneyimli eldiven bugün ise taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci, "Herkese çok teşekkür ediyorum Bu zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle" diye konuştu.

(İHA)

Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:07 Kaynak: İHA

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