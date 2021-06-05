Muslera tavsiye etti, Galatasaray Karagümrük kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti

Fatih Öztürk ile yolları ayıran Galatasaray, Karagümrük'le sözleşmesi biten Aykut Özer ile temasa geçti. Aslan'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'nın önerisi doğrultusunda Aykut'a teklif yapıldı. Muslera, 28 yaşındaki kaleciyi çok beğendiğini ve takıma fayda sağlayabileceğini iletti.

ALMANYA'DA DOĞDU

Almanya doğumlu olan 28 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada forma giydi, 780 dakika süre aldı. Kariyerine Frankfurt altyapısında başlayan Aykut, 2014'te Karabükspor'a geldi. 2017'de Fortuna Sittard'a transfer oldu. 2 sonra ise Karagümrük'e imza attı. Bu sezon mukavelesinin tamamlanmasıyla boşa çıktı.