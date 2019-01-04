Son Dakika Haberleri: Muşlu 130 Öğrenci Aydın'ı Ziyaret Edecek

Muşlu 130 Öğrenci Aydın'ı Ziyaret Edecek

45 dakika önce

'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Muşlu 130 öğrenci Aydın'a gelerek ziyaretlerde bulunacak.

Muşlu 130 Öğrenci Aydın'ı Ziyaret Edecek, System.String[]
'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Muşlu 130 öğrenci Aydın'a gelerek ziyaretlerde bulunacak.

'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında 2019 yılının ilk kafilesi 07-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Aydın'ı ziyaret edecek. Muş ilinden gelecek olan 130 öğrenci ve 10 proje görevlisi Aydın'da misafir edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan ve Aydın'da Valilik tarafından koordine edilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Aydında bugüne kadar 2017 ve 2018 yıllarında Muş ilinden 1001, Tunceli ilinden ise 195 olmak üzere toplam 1196 öğrenci ve katılımcı misafir edildi.

Proje ile iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi, ülkemizin huzuruna katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması ile birlikte, Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Muş ve Tunceli'den gelen öğrenciler, Aydın Valiliği tarafından hazırlanan faaliyet programı doğrultusunda, Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerini, tekne turu ile Milli Parkın doğal güzelliklerini ve ilk kez deniz görme fırsatını yakalayacak. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Tunceli, Muş, Aydın, Güncel
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